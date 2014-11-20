Французский консорциум компаний закончил возведение арки саркофага для ЧАЭС

Об этом информировали в парижской штаб-квартире Vinсi, сообщает ТАСС.

Купол нового саркофага состоит из двух полуарок высотой 108 метров. На следующем этапе предстоит введение в строй всех систем купола. Лишь после этого саркофаг будет ”надет” поверх прежнего. Как сообщили в Vinсi, полное завершение работ и сдача объекта планируется ровно через три года - в ноябре 2017 года. Ранее планировалось, что это произойдет в 2015 году.

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Возведение нового саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС идет на средства, собранные 43 странами-донорами, которые выделили 768 млн долл. на строительство.

В 2007 году совместное предприятие двух французских компаний одержало победу в тендере на строительство нового саркофага над 4-м реактором Чернобыльской АЭС. Энергоблок взорвался 26 апреля 1986 года, тогда в спешном порядке над ним был построен саркофаг, однако в настоящее время он серьезно обветшал, его поверхность покрылась трещинами, поэтому было принято решение построить новое сооружение.