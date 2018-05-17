Суд вернул Насирову внутренний паспорт и продлил меру пресечения

Адвокат Насирова отметил, что защита подавала ходатайство об отмене обязанностей в рамках меры пресечения, но суд его не удовлетворил.

Суд продлил обязанности в рамках меры пресечения, возложенные на бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Любомир Дроздовский, пишет Украинская правда.

"Обязанности продлены еще на два месяца", – объяснил он.

Соответствующее ходатайство обвинения в среду, 16 мая, рассматривал Шевченковский районный суд Киева.

Насиров обязан носить электронный браслет, не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

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Дроздовский добавил, что защита подавала ходатайство об отмене обязанностей, но суд его не удовлетворил.

"Наша позиция была, что их нужно было отменить... объективно с нашей стороны нарушений не было", – отметил адвокат.

Вместе с тем он сообщил, что суд удовлетворил два других ходатайства защиты.

В частности, Насирову обязали вернуть внутренний паспорт, который ему должны были отдать еще в апреле.

По словам адвоката, внутренний паспорт был изъят при обыске в качестве вещественного доказательства, а затем – передан детективами в миграционную службу как документ, дающий право выезда за границу.

Второе удовлетворенное судом ходатайства адвокатов, по словам Дроздовского, касалось снятия ареста с часов жены Насирова, которые были изъяты во время обыска.

Защитник экс-фискала также рассказал, что обвинительный акт в среду не зачитывался, так как на заседание было выделено только 2 часа.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью и служебным положением и служебный подлог — ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины), его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.