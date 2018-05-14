В Госдепе США опровергли сообщения о расширении полномочий Волкеру

Волкер продолжает выполнять роль спецпредставителя по Украине, и его мандат остается прежним, подчеркнули в ведомстве США.

Сообщения СМИ о том, что спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру якобы расширили полномочия, не соответствуют действительности, сфера его ответственности остается прежней.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

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"Они (сообщения – УНИАН) не соответствуют действительности. Волкер продолжает выполнять роль спецпредставителя по Украине, и его мандат остается прежним. Политика США заключается в полном восстановлении территориальной целостности Украины", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе заявила, что Волкеру якобы продлили и расширили полномочия. По ее словам, дипломат "будет иметь не только полномочия по ситуации в Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой".

Сегодня, 14 мая, Волкер прибыл в Украину и в рамках визита посещает Донбасс.