Роспуск парламента в руках Президента

В украинской политике вместо привычной в середине июля отпускной „расcлабухи” наблюдается небывалое напряжение. Именно сейчас решается долговременное политическое будущее страны. Вопрос стоит просто: или клан „донецких” получает все условия для захвата всей полноты власти в Украине – всерьез и надолго. Или же потрясенные изменой Мороза “помаранчевые консолидируются и дадут бой, чтобы возобновить потерянные позиции.

Как это уже неоднократно бывало в решающие моменты украинской политики, ключевую роль играет в этой ситуации Президент. Глава государства должен либо смириться с новым форматом парламентско-правительственной коалиции, либо пойти на роспуск парламента.

Есть ли у него основания для роспуска высшего законодательного органа? Безусловно. Регламент предусматривает 10 дней для сообщения фракцией, которая выходит из коалиции, о своем выходе партнерам по коалиции. Следовательно, новая коалиция юридически будет считаться сформированной лишь 17 июля, поскольку сообщение социалистов, адресованное остальной „коалиции демократических сил”, датированное 7 июля. С 17 июля начинается отсчет 15 дней, которые Конституция дает Президенту для внесения в парламент кандидатуры на должность премьер-министра. Главе государства достаточно протянуть время до 24 июля. Именно в этот день заканчиваются 60 дней со дня отставки предыдущего правительства – а согласно с ч. 2 ст. 90 „Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочие Верховной Рады Украины, если... на протяжении шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины”. Даром что Минюст что-то таковое разъяснял, что министры предыдущего правительства будто и не отставлены. В действительности официальное решение парламента имеется, и автору почему-то кажется, что в этот раз Минюст подтвердит – таки так. Отставленные.

Следовательно, юридические основания есть. А политическую и моральную подоплеки своего недельного промедления с внесением кандидатуры Януковича Ющенко есть чем объяснить. Особенно помаранчевому электорату. Мол, нарушено прямое волеизъявление народа, который голосовал за Соцпартию как демократическую политическую силу, выступвшую за недопущение реванша кучмизма и олигархических кланов. Народ проголосовал за единство демократических сил. Нарушение этого единства – измена воле народа. Возникла угроза дестабилизации ситуации в обществе, его раскола.

Глава государства как гарант законности и стабильности в государстве не может допустить, чтобы исполнительную и законодательную власть в Украине строили на подкупе, обмане, мошенничестве и кулуарном заговоре.

Президент получил мандат от большинства избирателей для проведения курса на демократические превращения, рыночные реформы, вхождение в европейское сообщество. На парламентских выборах этот выбор народа был подтвержден. Президент не может позволить изменить стратегический курс страны через заговор кучки нечистоплотних политиканов.

Ну, и много еще всего прочего может сказать Президент на этот счет.

После двухчасовой встречи с Виктором Андреевичем Юлия Тимошенко, которая славится своим умением соответствующим образом держать главу государства за руку, сообщила журналистам, что Ющенко склоняется к роспуску парламента. А она еще и поможет ему консультациями группы опытных юристов, чтобы этот роспуск обосновать.

Кстати, выше был изложен лишь один вариант обоснования. Есть и другие.

„Какая умная этому есть альтернатива?” – задумчиво спрашивал герой Леся Подервянского. Действительно, роспуск парламента выглядит самой умной альтернативой. Иначе состоится оперативный захват всей полноты государственной власти „донецкими”. Тем более, что сегодня, по некоторой информации, им помогают опытные советники как с США, так и с Кремля. И доны, и Мороз действуют оперативно и согласованно. Можно легко спрогнозировать, что на протяжении двух-трех месяцев все формальные и неформальные (в том числе и криминальные) властные вертикали будут плотно заполнены ставленниками „донов”. После второго шага такой любимой Морозом политреформы – принятия законопроекта 3701-1 – Президент практически полностью потеряет свою вертикаль власти на местном уровне и приобретет сугубо декоративные функции.

В лучшем случае он будет выступать спикером новой власти на международном уровне и „прикрытием” для Януковича-Ахметова на Западе. „Чего вы к нам придолбались? У нас лидер – демократ!” А еще доны полностью могут, добыв конституционное большинство в парламенте (дело нескольких месяцев), на всякий случай убрать должность Президента. Чтобы не мозолила.

Какими являются перспективы помаранчевих, пропрезидентских сил на повторных выборах? Неплохими. Но при одном обязательном условии – все „померанцы” должны идти на выборы в составе единого блока с единственным списком. И БЮТ, и НУ, и Рух, и Пора-ПРП, и даже “тягнибоки”. Терять нельзя ни одной частицы процента. Тогда они могут выбрать весь свой ресурс, который по оценкам социологов, достигает до 40%. Столько же составляет ресурс партии Регионов. Разница на чью-то пользу вряд ли будет больше 2–3%.

После повторных выборов могла бы сложиться интересная, качественно новая для Украины политическая ситуация „двухструнки”. Ни одна из двух мегасил не сможет создать большинство в ВР. Придется договариваться на определенных условиях. И создавать систему, где две составляющие части определенным образом уравновешивают друга друг и ограждают общество от монопольной узурпации власти одной из политических сил.

Но будет ли роспуск парламента, что „распустился” (в смысле – безобразничает)? Вопрос – к Президенту. У Ющенко в настоящее время есть уникальный шанс сломать представление о себе как о нерешительном и аморфном политике. И осуществить попытку переломить фатальный для него и демократических политических сил ход событий.

Николай Писарчук