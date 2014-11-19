ГПУ до сих пор расследует отравление Ющенко
Дело об отравлении экс-президента Виктора Ющенко не закрыто, расследование продолжается, но следствие не может сегодня взять на анализ кровь потерпевшего.
Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель генерального прокурора Олег Залиско.
“Следственные действия по этому делу продолжаются. Основное на сегодня, это получение образцов крови”, - сказал Залиско.
Читайте такжеКравчук и Ющенко призвали выдвинуть боевикам ультиматум и пригрозить им уничтожением (документ)На уточняющий вопрос относительно того, связана ли с Ющенко задержка сегодня, Залиско ответил: “Конечно, в данном случае для получения образцов, да”.
Справка УНИАН. В начале сентября 2004 г. во время президентской кампании кандидат в президенты Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.
По версии следствия, Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. С июня 2008 года и до смены новой власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления Ющенко полностью доказан.
7 ноября 2010 года тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови Ющенко в рамках расследования дела о его отравлении.
Впоследствии Пшонка сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления Ющенко не было.
В ГПУ заявили, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. В.Ющенко, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.
11 октября в 2011 г. Ющенко заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.