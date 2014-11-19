ГПУ до сих пор расследует отравление Ющенко

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель генерального прокурора Олег Залиско.

“Следственные действия по этому делу продолжаются. Основное на сегодня, это получение образцов крови”, - сказал Залиско.

Читайте такжеКравчук и Ющенко призвали выдвинуть боевикам ультиматум и пригрозить им уничтожением (документ)На уточняющий вопрос относительно того, связана ли с Ющенко задержка сегодня, Залиско ответил: “Конечно, в данном случае для получения образцов, да”.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 г. во время президентской кампании кандидат в президенты Ющенко почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. С июня 2008 года и до смены новой власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления Ющенко полностью доказан.

7 ноября 2010 года тогдашний генеральный прокурор Виктор Пшонка подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови Ющенко в рамках расследования дела о его отравлении.

Впоследствии Пшонка сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления Ющенко не было.

В ГПУ заявили, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. В.Ющенко, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.

11 октября в 2011 г. Ющенко заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.