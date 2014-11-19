Боевики за сутки более 40 раз обстреляли украинских военных

43 раза в течение суток террористы нарушали условия прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С РСЗО БМ-21 Град вели огонь по нашим подразделениям, которые защищают трассу стратегического значання Бахмутка. Взрывы были слышны вблизи Донецкого, Сокольников, перекрестка дорог Фрунзе-Крымское. «Градом» накрыли наш блокпост в районе Счастья», - говорится в сообщении.

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Также ночью продолжилась битва за Донецкий аэропорт. Несмотря на многочисленные попытки террористов захватить этот стратегический объект, украинские бойцы устояли.

«Террористы истерически осуществляют лобовые атаки, ведут артиллерийский огонь по нашим подразделениям неподалеку Гранитного, зато наша артиллерия более сорока раз нанесла огневые поражения противнику, подавляя огневые средства террористов», - сообщает пресс-центр.

В настоящее время информация об их потере уточняется.