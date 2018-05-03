Суд по госизмене Януковича допросит экс-командующего внутренних войск Шуляка

Суд продолжит допрос свидетелей 4 и 17 мая. Завтра планируется допрос бывшего охранника экс-президента Дмитрия Иванцова, а 17 мая — Станислава Шуляка.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича допросит экс-командующего внутренними войсками МВД Станислава Шуляка.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Оболонского райсуда Киева, который рассматривает производство, было принято решение продолжить допросы свидетелей завтра, 4 мая, и 17 мая.

После допросов двух свидетелей адвокат Януковича Виталий Сердюк зачитал заявление бывшего командующего внутренними войсками МВД Шуляка.

Шуляк заявил, что готов дать показания, в частности, сообщить об обстоятельствах подготовки обращения Януковича к странам-гарантам от 22 февраля 2014 года и о подготовке обращения к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года.

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Шуляк утверждает, что для участия в судебном заседании может прибыть из России во временно оккупированный Крым и оттуда дать показания через видеоконференцсвязь.

Заслушав адвоката, председательствующий по делу судья Владислав Девятко удовлетворил соответствующее ходатайство. Допрос Шуляка назначен на 10.00 17 мая.

Также судья отметил, что на завтрашнем заседании будет допрошен один из охранников экс-президента Дмитрий Иванцов. Это бывший сотрудник Управления госохраны, в автомобиль которого стреляли на выезде из Киева, когда он в составе передовой группы выехал в Харьков во время бегства Януковича из Киева.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, суд по делу о государственной измене Януковича по просьбе адвокатов обвиняемого решил возобновить допросы свидетелей, несмотря на то, что на судебном заседании председательствующий по делу судья Владислав Девятко уже объявил о судебных прениях, которые предшествуют вынесению приговора.

Сегодня суд допросил участника «антимайдана» из Крыма Андрея Никифорова и руководителя частной охранной фирмы Анатолия Кобылинского.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.