Нардеп от БПП дарит одесситам своего округа шампанское, свечи и конфеты (видео)

13:49, 02 мая 2018
Политика
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Такие действия Гончаренко не считает подкупом избирателей / фото УНИАН

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко поздравляет избирателей своего округа в Одессе с днем рождения и дарит подарки в пакете со своим именем.

Об этом в Twitter сообщает общественная организация "ЧЕСНО".

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Отмечается, что недавно жительница Одессы получила от нардепа свечу, шампанское и конфеты в брендовом пакете с надписью: "С днем рождения. Алексей Гончаренко".

В комментарии народный избранник заявил, что не считает такой жест подкупом избирателей, передает "Украинская правда".

"Да, я некоторых людей поздравляю с днем рождения. Я поздравляю людей, которые имеют для меня особое значение. Их немного", - сказал Гончаренко.

По его словам, в нескольких общественных организациях он взял данные граждан, которые имеют какие-то заслуги, "это врачи, которые долго работали, это учителя," и поздравляет их с днем рождения.

Он отметил, что некоторых из них знает лично. Гончаренко отказался сообщить, какие именно общественные организации предоставили ему такие данные.

На уточняющий вопрос о количестве граждан, которых он поздравляет с днем рождения, Гончаренко ответил: "Десятки людей за месяц". Он добавил, что делает это за свои личные средства.

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Теги: #Одесса#БПП#Гончаренко