Пророчество от Семенюк: социалисты вернутся к власти осенью

“Социалисты вернутся к власти осенью - как только будет переизбрание Верховной Рады”, - приводит слова председателя ФГИУ Валентины Семенюк сайт Соцпартии.

„Сегодня Верховную Раду морозит, только потому, что нет в ней Александра Мороза. Будет Мороз – будет настоящий парламентаризм, настоящие демократические ценности, будет работа. Как в 1996 году, когда была принята Конституция. Много чего сейчас зависит от того, как депутаты сумеют объединиться в вопросах сохранения демократии, парламентаризма, защиты суверенитета государства. За стенами парламента мне сложно пророчить, когда состоится роспуск ВР. Но все к тому идет. ” - отметила председатель ФГИУ В.Семенюк.