Боевики за сутки почти 40 раз из «Градов» обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе трассы Бахмутка. Ночью и вечером боевики неоднократно открывали огонь из «Градов» по нашим подразделениям, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Крымское, Трехизбенка. Также под обстрел "Градами" попало наше подразделение, которое находится в районе Счастья», - сообщает пресс-центр.

Кроме того, по данным центра, за несколько часов до этого в засаду вблизи н.п. Макарово попал мобильный патруль МВД. Во время нападения с использованием гранатометов погибли трое и получили ранения пятеро правоохранителей.

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Также накануне вечером из стрелкового оружия обстреляли украинский блокпост в районе Черненко, Чернухино и Миуса.

«В течение часа длился бой на северо-восточной окраине Чернухино, атака боевиков отбита, потерь среди украинских военных нет», - сообщает пресс-центр.