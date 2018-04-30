Порошенко поздравил пограничников с профессиональным праздником
09:36, 30 апреля 2018Политика
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Президент убежден, что пограничники и в дальнейшем будут оставаться образцом профессионализма, честности и самоотверженности.
Президент убежден, что пограничники и в дальнейшем будут оставаться образцом профессионализма \ УНИАН
Президент Петр Порошенко поздравил работников Государственной пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника.
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Поздравление обнародовано на странице Порошенко в Facebook.
«Убежден, что, приумножая славу предыдущих поколений, современные стражи рубежей Украинского государства и в дальнейшем будут оставаться образцом профессионализма, честности и самоотверженности в отстаивании суверенитета нашей страны», - отметил глава государства.
Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко своим указом изменил дату профессионального праздника пограничников с 28 мая на 30 апреля.
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