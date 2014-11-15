Бильдт сравнил Путина с Хусейном

Так, говоря о действиях Путина в украинском Крыму и его аннексию Россией, Бильдт отметил в своем Twitter: «Мы не воспринимали вторжение Хусейна и аннексию Кувейта. Вторжение в Крым и его аннексия ничем не отличается».

Об этом пишет "Радио Свобода".

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Россия отрицает, что, аннексировав украинский Крым, нарушила «Будапештский меморандум» и другие международные и межгосударственные документы, которыми гарантировала неприкосновенность и целостность территории Украины. Москва отрицает свою причастность к разжиганию сепаратизма на Востоке Украины и действий поддерживаемых ею пророссийских вооруженных группировок в части Донбасса.