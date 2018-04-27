КСУ обнародовал решение относительно закона «О всеукраинском референдуме»

Согласно решению суда, закон является неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и по содержанию.

Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционным закона «О всеукраинском референдуме».

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, которая разместила на сайте ведомства текст решения по делу о конституционном представлении 57 народных депутатов о соответствии Конституции Украины соответствующего закона.

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Отмечается, что согласно решению суда, закон является неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и по содержанию.

В решении отмечается, что законопроект 6278 Украины «О всеукраинском референдуме» не был рассмотрено на заседании соответствующего комитета ВРУ, а также «частью народных депутатов было нарушено требование относительно личного голосования».

«Конституционный Суд Украины считает, что системный, грубый характер нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия нормативного акта, а также существенное влияние этого нарушения на окончательный результат его принятия является основанием для признания этого акта неконституционным», - говорится в сообщении.

КСУ считает, что и по содержанию закон не соответствует Конституции Украины, поскольку Верховная Рада этим законом регулирует те отношения, которые являются предметом регулирования Основного закона.

Конституционный Суд Украины отмечает, что внесение изменений в Конституцию Украины предусматривает обязательное участие в этом процессе ВРУ.

«В то же время данным законом Верховная Рада вышла за пределы своих конституционных полномочий», - говорится в решении.

По мнению КСУ, приняв закон, Верховная Рада сформировала законодательные механизмы непосредственного осуществления народом власти за пределами порядка, предусмотренного Основным законом Украины, в результате чего был нарушен конституционный принцип разделения властей.

«Следовательно, КСУ считает не отвечающим Конституции Украины закон «О всеукраинском референдуме» от 6 ноября 2012 года № 5475-V с изменениями», - подчеркивается в решении.

«Закон Украины «О всеукраинском референдуме» утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано», - добавили в пресс-службе КСУ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О всеукраинском референдуме» 6 ноября 2012 года. 27 ноября его подписал тогдашний президент Украины Виктор Янукович.

Законом предусматривалось, что на всеукраинский референдум могут выноситься следующие темы: об одобрении новой редакции Конституции Украины; внесении изменений в Основной закон; отмене, утрачивании силы или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмены закона или внесении изменений в действующий закон (законодательный референдум); по любому вопросу за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции (общий референдум).

27 ноября 2012 года председатель Совета объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что власть с помощью закона о референдуме будет пытаться реализовать антиукраинские решения. По его мнению, закон о референдуме был принят для того, чтобы внести изменения в Конституцию, а также для того, чтобы присоединить Украину к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

В июне 2013 года Венецианская комиссия оценила закон Украины о всеукраинском референдуме на запрос председателя Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреса Геркеля. В частности, ВК установила, что разрешение выносить на референдум вопроса внесения изменений в Конституцию или новой Конституции может нарушить конституционную стабильность и законность в Украине. Кроме того, Комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не вполне соответствует международным стандартам в отношении вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе. Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в данном законе.

1 декабря 2014 года народные депутаты, представляющие фракции парламентской коалиции, внесли в Конституционный суд представление, в котором просили суд признать неконституционным закон о референдуме, принятый при президенте Януковиче. Обратились 57 парламентариев, среди которых Оксана Сыроид, Юрий Луценко, Светлана Залищук, Леонид Емец, Сергей Лещенко.