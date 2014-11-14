Аваков обещает наказать силовика, который ударил одного из задержанных под АП

Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

В частности, он рассказал, что сегодня возле Администрации Президента группа людей пытались спровоцировать конфликт по поводу забора.

"Конфликт был скоротечным – вступившие в столкновение с милицией – задержаны для фиксации правонарушения. И правильно задержаны – буйный нрав следует проявлять на передовой, а не в тылу", - написал министр.

Он добавил, что во время задержания нарушителя, один из бойцов спецподразделения, повел себя немотивированно и недопустимо - ударил коленом задержанного.

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"Квалифицирую это как серьезнейший служебный проступок. Назначил расследование. Наказание последует без сомнений и без затяжек. Каленым железом буду выжигать такое поведение. Благородная сила, а не садизм должны отличать украинского спецназовца! Жесткая реакция на неадекватную жестокость – залог профилактики таких поступков милиции в будущем", - отметил Аваков.

Напомним, сегодня группа активистов Самообороны Майдана и “Нарнии” пытались снести забор под АП.

Милиция задержала 16 человек, среди которых один несовершеннолетний. Всех задержанных под АП отправили в Печерский районный суд столицы Киева.