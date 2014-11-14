Крупнейшая политсила в Европарламенте заявила о готовности поддержать Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко поблагодарил главу крупнейшей политсилы в Европарламенте за поддержку территориальной целостности, суверенитета, а также мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

«Мы высоко ценим последние решения Европейского Совета, Совета ЕС и Европарламента относительно Украины, которые были бы невозможны без мощной поддержки лидеров политической семьи Европейской народной партии», - заявил глава государства.

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Порошенко выразил уверенность в том, что после успешных демократических выборов в новой Верховной Раде будет сформирована проевропейская коалиция, которая безотлагательно сформирует правительство.

«Мы объединим наши усилия по внедрению Мирного плана, стратегии реформ и реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - подчеркнул президент.

Доль заверил Порошенко в поддержке Украины и отметил, что семья Европейской народной партии координирует свои усилия как в Европейском парламенте, так и в странах-членах ЕС для еще более мощной солидарности с Украиной.