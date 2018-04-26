Киевский суд вызвал Януковича на заседание в мае повесткой в газете

За неприбытие в суд без уважительных причин Януковичу грозит штраф до 1860 гривен.

Оболонский райсуд города Киева вызвал украинского экс-президента Виктора Януковича на заседание, которое состоится 3-4 мая, через объявление в газете.

Повестка опубликована в газете "Урядовый курьер" за 26 апреля 2018 года.

Читайте такжеОтпросится из ада: ликвидированного террориста "Гиви" вызвали повесткой в суд (фото)"Оболонский районный суд г. Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., на 10 час. 00 мин. — 3 мая 2018 г., 4 мая 2018 г. в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в повестке.

В ней также напоминается об ответственности в случае неявки на заседание по ст. 139 УПК, то есть штраф от 0,25 до 0,5 размера минимальной заработной платы (930-1860 гривен) или принудительный привод.

Также суд посоветовал Януковичу в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве его адвокатов невозможно, выбрать себе другого защитника.



Как сообщал УНИАН, 19 апреля, после отклонения ряда ходатайств защитников суд по рассмотрению дела о совершении Януковичем государственной измены перешел к стадии дебатов. Начал выступать прокурор Кравченко, однако адвокаты экс-президента выразили возмущение по поводу такого решения судьи и в знак протеста покинули заседание.

Судья вынужден был объявить перерыв в заседании до 3 мая.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.