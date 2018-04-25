В Україні заарештували довірену особу Путіна

Українку заарештували на 2 місяці без застави.

Херсонський міський суд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмінкордоні з Кримом керівницю кримського відділення російського громадського руху «Волонтери перемоги», довірену особу президента Росії Володимира Путіна Олену Одновол.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". Раніше сторона обвинувачення попросила заарештувати Одновол на 2 місяці без права внесення застави.

Адвокат затриманої Ігор Мокін стверджує, що у слідства не достатньо доказів для оголошення їй підозри і арешту.

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Як повідомлялося, на контрольному пункті «Чонгар» СБУ затримала громадянку України, яка незаконно організувала і проводила на тимчасово окупованій території Криму збір підписів на підтримку висування Володимира Путіна в президенти РФ.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні державної зради.