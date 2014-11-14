ОБСЕ: Боевики из Луганска и Краснодона обстреляли друг друга

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Один из членов незаконного вооруженного формирования рассказал наблюдателям ОБСЕ о том, что между боевиками "ЛНР" из Луганска и Краснодона существует конфликт.

Читайте такжеБоевики “ЛНВ” завербовали 1,5 тыс человек как “полицейских” - ОБСЕ

Недавно он перерос в перестрелку и стычки.