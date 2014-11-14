ОБСЕ: Боевики из Луганска и Краснодона обстреляли друг друга
00:19, 14 ноября 2014Политика
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Группы боевиков из Луганска и Краснодона устроили перестрелку между собой.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
Один из членов незаконного вооруженного формирования рассказал наблюдателям ОБСЕ о том, что между боевиками "ЛНР" из Луганска и Краснодона существует конфликт.
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Недавно он перерос в перестрелку и стычки.
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