Россия целенаправленно пытается разрушить минские договоренности - Чалый

Об этом он сказал в интервью 5 канала в четверг вечером, пишет Украинская правда.

"Мы считаем, что происходит целенаправленная попытка разрушить минские договоренности", - сказал он.

"Украина стоит на том, что мы считаем, что мы должны их (договоренности) выполнять. Но что такое прекращение огня в таких условиях, когда стреляют только в тебя? Тогда наши вооруженные силы могут отвечать. Это нормально. Они сами не атакуют, но отвечать они должны", - добавил Чалый.

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Он отметил, что Украина все еще надеется, что "российское движение в нашу сторону остановится". "Оно должно остановиться, если нет, то тогда будет совсем другой сценарий", - сказал заместитель главы президентской администрации.

По его словам, мир хочет избежать полномасштабной войны в центре Европы, поэтому старается сдержать Россию при помощи санкций.

Вместе с тем Чалый считает, что не стоит ожидать того, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 17 ноября, "произойдет какой-то прорыв" по введению дополнительных санкций в отношении РФ.

"Я думаю, что там будут какие персональные санкции, но экономических мы пока не видим, чтобы там был какой-то дальнейший пакет", - сказал он, отметив, что все может измениться в зависимости от дальнейшего развития событий.