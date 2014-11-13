На Житомирщине трое свободовцев подали в отставку с должностей председателей РГА



Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областной организации ВО «Свобода» Сидор Кизин.

Свое решение об отставке УНИАН подтвердили: председатель Житомирской районной государственной администрации Сергей Крутий, председатель Радомышльского РГА Петр Сергиенко, председатель Народицкой РГА Богдан Васильчук. Все трое написали заявления на увольнение.

Этот поступок объяснили результатами парламентских выборов в Украине, после которых «Свобода» не попала в Верховную Раду Украины, и не участвует в формировании новой коалиции.

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В то же время они напомнили, что во власть их делегировала община, они пытались достойно выполнять взятые на себя обязательства и теперь могут искренне смотреть людям в глаза.

«После победы Революции Достоинства мы, как участники коалиции против режима Януковича, взяли на себя общую ответственность за судьбу страны, войдя в состав правительства и в исполнительные органы власти на местах. Мы выполнили свой гражданский долг, сохранили Украину», - отметил Крутий.

Как сообщал УНИАН, вчера ВО "Свобода" заявила о сложении полномочий националистами-членами Кабинета Министров Украины, председателями областных и районных государственных администраций в связи с объявлением результатов внеочередных парламентских выборов и формированием новой коалиции.