Безопасность в Украине обошлась США в $1 миллиард - посол

США за три года выделили Украине почти один миллиард долларов на улучшение безопасности. Это включает оборудование - приборы ночного видения, радары.

США с 2014 выделили Украине почти 1 миллиард долларов на повышение безопасности. Об этом рассказала посол США в Украине Мари Йованович в интервью проекту «Завтра» на «Радио Свобода» и «112 Украина».

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«Важно отметить, что с 2014 г. США выделили Украине почти один миллиард долларов на улучшение безопасности. Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом, и я думаю, что мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и т.д., которые не только улучшают возможности, но и спасают жизни украинцев», — сказала дипломат.

По ее словам, в то же время самой важной инвестицией, «по мнению наших и ваших генералов, является обучение, которые проводят для украинцев не только американцы, но и другие союзники НАТО».

«Несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, но я думаю, что обучения помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сделку по Javelin для Украине и 210 ракет к ним ранее одобрили в Госдепе. Всего за $47 млн их можно забрать в США.