Украинский интерес. Беспорядки в Ереване, обострение на Смоленской площади и реверанс от Ына

Переход Армении от парламентско-президентской к премьерско-парламентской (по сути) республике оказался не слишком мягким. Если инаугурация избранного парламентом президента Армена Саркисяна прошла в целом спокойно, то перспектива перехода бывшего главы государства Сержа Саргсяна на работу премьером вызвала массовые акции протеста, инициатором и лидером которых стал оппозиционный депутат Никол Пашинян. Надо сказать, что акции протеста в Армении – явление достаточно регулярное, и пока не приходится говорить о кардинальной смене политической ситуации в этой кавказской республике.

Посол Польши в Украине Ян Пекло назвал украинцев самой многочисленной группой иностранцев в Речи Посполитой, заявив о 2 миллионах человек, входящих в нее. Следует понимать, что для довольно монолитного польского общества такое количество иностранцев, пусть и необходимых для экономики, является вызовом. Пекло сдержанно прокомментировал перспективу восстановления памятника воинам УПА в Грушовичах и подчеркнул, что существует техническая возможность получения Украиной сжиженного газа через СПГ-терминал в Свиноуйсьце.

Ангела Меркель приняла Эммануэля Макрона в Берлине. Ось Германия – Франция сегодня выглядит воплощением стабильности в Европейском Союзе, поэтому контакты лидеров двух стран имеют стратегическое значение для будущего ЕС. В немецкой столице были анонсированы мероприятия по «возрождению Европы», которые должны быть осуществлены до июня. Макрон накануне переговоров в Берлине назвал приятный немецкому самолюбию NordStream-2 «угрозой энергетической независимости ЕС», и это, вероятно, не единственное разногласие между французским президентом и немецким канцлером.

На Смоленской площади продолжают сражение с цивилизованным миром, по счастью, в информационной сфере. Однако заявления российского МИДа становятся все более абсурдными. Чего стоит обвинения в адрес Лондона в причастности к убийству Павла I и Григория Распутина. Видимо, использование автоматического оружия в Африке для усмирения местных повстанцев и организацию концентрационных лагерей в Трансваале российские дипломаты оставили на потом. Отмечу, что излишняя эмоциональность заявлений российского МИДа не снимает вопросов по «Новичку» и поддержке режима Асада в Сирии.

Реджеп Эрдоган согласился на проведение досрочных президентских и парламентских выборов в июне этого года. После попытки государственного переворота в Турции сохраняется чрезвычайное положение, и оно, по мнению властей, не помешает проведению избирательной кампании. Наивно полагать, что весьма искушенный Эрдоган пошел на досрочные выборы, не располагая козырями в диалоге со своими гражданами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний и закрытии полигона на севере страны. Неизвестно, является ли это решение результатом его переговоров с Майком Помпео, однако со стороны оно выглядит как реверанс накануне встречи лидера КНДР с президентом Южной Кореи и главой США Дональдом Трампом.

Евгений Магда, Институт мировой политики