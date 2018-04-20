Евродепутат Михаэль Галер: Если в Европарламенте будет больше прокремлевских сил, это может повлиять на Украину. Конечно, это усложнит ситуацию

В Европейском парламенте готовится большой доклад о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Докладчиком по политической части документа назначен друг Украины, депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер (Германия). В интервью УНИАН политик рассказал о том, что именно будет в докладе, почему украинская власть должна не думать о будущих выборах, а работать, причем вместе, а не друг против друга, и какими есть ожидания в Европейском Союзе.

Вы являетесь докладчиком Европейского парламента о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Что будет в этом докладе, когда мы можем его ожидать?

Это доклад о выполнении Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Сейчас мы анализируем, где мы есть. Мы, как парламент, составим перечень того, что было достигнуто. В своем докладе я хочу быть положительным, как это возможно, но, если необходимо, также буду и критическим. Мы принимаем во внимание весь перечень того, что должно быть выполнено в стране, а также тот факт, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Будут оценены все аспекты, но главный фокус этого доклада будет сосредоточен на том, где именно сейчас страна. Мы отметим все, что было достигнуто, и все, что мы хотели бы увидеть выполненным. Например, необходимость создания антикоррупционного суда, проблема электронного декларирования для гражданского общества, где мы находимся в вопросе более широкой судебной реформы, ведь это не только об антикоррупционном суде, есть много других аспектов, которые должны быть выполнены.

Мы продолжаем диалог со всеми партнерами и недавно были в Украине (5-6 апреля). Наша цель - поощрить, несмотря на приближающиеся выборы в следующем году, тех, кто принимает решения и разрабатывает законодательство - Верховную Раду, правительство, президентскую администрацию - делать то, что необходимо стране и то, чего ожидают люди. Я думаю, что украинцы ожидают много, но, в частности, они ожидают, что продолжается борьба с коррупцией, что те, кто несет ответственность за то, что произошло на Майдане в 2013 году, наконец будут привлечены к суду, а те, кто занимает важные позиции, будут выполнять закон. И вполне нормальное требование, чтобы те, кто получил большое состояние в прошлом, показал, откуда оно, и системной коррупции будет положен конец, а созданием необходимых институтов была создана структура, которая сделает невозможным коррупционные действия в будущем.

Когда мы можем ожидать ваш доклад?

Мы получим проект перед летним отпуском. Затем он пойдет на перевод, и уже после лета состоится предварительное обсуждение на заседании Комитета по вопросам иностранных дел и в Комитете по вопросам международной торговли, ведь в докладе есть два аспекта - один, за который отвечаю я - это часть Соглашения об ассоциации, а аспект зоны свободной торговли относится к Комитету по вопросам международной торговли, где докладчиком является господин Ярослав Валеса. Голосование в рамках пленарного заседания состоится до конца года. Европейская комиссия хочет получить доклад как можно скорее, но мы еще посмотрим...

Какими были ваши впечатления от последнего визита по ситуации в Украине?

Мы видели, что прилагаются усилия, чтобы продвигать вещи вперед, но также видели, что есть препятствия. В частности, есть много сопротивления исключению из обязательного декларирования неправительственных организаций, когда мы говорим об антикоррупционном суде, о втором чтении соответствующего законопроекта, то есть поправки, которые должны быть внесены в проект.

Я чувствую, что уже есть настроенность на будущие выборы. Но я хотел бы, чтобы все задействованные партнеры просто выполняли свои задачи, не размышляли о выборах, а работали над порядком дня реформ.

Но «окно», которое остается, очень невелико. Избирательная кампания начнется уже в сентябре...

Поэтому мы и хотим, чтобы, например, закон о антикоррупционном суде был принят до летнего перерыва. Мы слышали, что второе чтение с соответствующими поправками будет в мае или июне. Мы должны обеспечить, чтобы этот суд и те, кто будут там работать судьями, имели кристально чистую репутацию.

Действующее руководство находится у власти уже четыре года. Здесь, в Брюсселе, несмотря на официальные возражения, все-таки чувствуется «усталость от Украины». Во время Брюссельского форума модератор панели, на которой обсуждался украинский вопрос, назвал Порошенко на 70% олигархом и на 30% президентом…

У меня нет усталости от Украины, здесь много моих коллег действительно хотят, чтобы ваша страна преуспела.

Но вы - друг Украины.

Да, мы хотим вас поддерживать. Все - президент, премьер-министр, Верховная Рада - все должны взять на себя ответственность на своих позициях, чтобы они знали об этом временном окне, которое может закрыться.

Действительно, Украина должна показать результаты, и, прежде всего, своим собственным гражданам. Украинцы ожидают, что избранные ими лидеры выполнят свои обещания. Также и друзья Украины не смогут убеждать здесь тех, кто принимает решения, следовать нашему пути.

На сегодня я бы не разрисовывал картину негативными красками. Если вы посмотрите на список того, что уже было достигнуто за последние четыре года - президентом, премьер-министром, Верховной Радой - они все делали все, чтобы эта страна изменилась. За последние четыре года сделано больше, чем за последние двадцать до этого.

Потому что раньше ничего не делалось.

Да, и потому страна сейчас там, где она есть. Поэтому я бы не разукрашивал все в черное или темно-серое, есть светлое и серое. Мы обращаемся ко всем, невзирая на то, кто они - президент ли это, генеральный прокурор, или Сытник (руководитель Национального антикоррупционного бюро). Чтобы достичь цели, они должны работать вместе, а не друг против друга. Это то, чего ожидают граждане - те, кто несет ответственность, должны показать результат. И это - наш постоянный месседж всем, какую бы должность они не занимали.

Еще остается много работы, и я надеюсь, я уверен, что мы увидим, шаг за шагом, дальнейший прогресс. Но должно оставаться, чтобы и дальше толкать эту машину, давление со стороны гражданского общества, со стороны тех, кто является настоящими реформаторами, а не делают вид, что является реформаторами.

С вашей точки зрения, что является самой большой угрозой для государства – война или коррупция?

Если бы мы смогли найти решение с русскими, это бы не положило автоматически конец коррупции. Это разные вещи. Или наоборот, если мы действительно показали бы хорошие результаты в борьбе с коррупцией, я боюсь, что после этого россияне даже еще больше будут пытаться дестабилизировать страну, потому что, когда они увидят, что Украина является успешной, это будет самой большой опасностью для Путина дома.

Агрессия России - это не только аннексия Крыма и война на востоке Украины. В стране также есть много структур и секретных предателей, которые, хоть и в Украине, но неофициально поддерживают свои отношения с Кремлем. Как бы мы сказали в Германии: хотели бы танцевать на двух свадьбах. У этих предателей есть тайная повестка дня, и это тоже является угрозой. Но четкое применение верховенства права, современного законодательства, которое соответствует европейским стандартам, уменьшит их количество и количество тех, кто хотел бы продолжать коррупционные действия. Это то, где страна должна достичь результатов, и это то, где мы хотим помочь.

Мы уже помогаем, и мы нашли много союзников в стране, с которыми мы сотрудничаем. Люди, которые уже дважды были на Майдане и боролись за свои права и честь, заслужили, чтобы получить результаты. Это мотивирует нас продолжать сотрудничать. Мы должны создать ситуацию, где мы, друзья Украины, можем сказать нашей аудитории, что список достигнутых целей увеличивается, а количество пунктов, которых еще хватает, уменьшается.

Я думаю, что мы на правильном пути, но нужно приложить больше усилий. По состоянию на сейчас я хотел бы, чтобы все - президентская администрация, правительство, парламент - поняли, где есть реальная потребность продолжать и достигать результатов. Иначе будут увеличиваться сарказм, цинизм или отчаяние, а это не то, что мы хотим, чтобы произошло в стране.

Скоро выборы будут не только в Украине, но и в странах ЕС (23-26 мая 2019 года). Не думаете ли вы, что будущий Европейский парламент будет не таким дружественным по отношению к Украине, как нынешний его состав?

В целом, угроза того, что националистические и популистские силы могут получить больше мест, есть, но это касается не только Украины. Всем известно, что многих националистов и популистов поддерживает Кремль, то ли финансово, то ли идеологически. Я думаю, что это общая борьба, и, если в Европарламенте будет больше прокремлевских сил, это может повлиять на Украину. Конечно, это усложнит ситуацию, но я уверен, что у нас все еще будет большинство относительно общей политики в отношении Украины. Я не пессимистичен по этому поводу.

Я всегда говорю, что страна может иметь реальную европейскую перспективу относительно членства, и, если вы покажете лучшие результаты, политически мы сможем оказаться в ситуации, когда мы, как ЕС, откроем для себя страну с населением больше, чем 40 миллионов, которая имеет огромный потенциал, которая реформировала себя и находится на хорошем европейском пути, хорошем экономическом пути, имеет большой потенциал экономического роста, создания рабочих мест и потребительский потенциал. И с нашей стороны мы не сможем устоять, чтобы не сказать: «Да, эта страна важна, чтобы она была вместе с нами». Это именно то, куда я хочу, чтобы мы пришли.

Если Украина просто сделает себя более привлекательной, тогда, я думаю, все, кто занимает прокремлевские позицию, окажутся в более сложном положении. Сейчас, когда люди думают об Украине, к сожалению, многие из них думают о нестабильности и коррупции. Я хочу избавиться от этого имиджа, я хочу, чтобы мы оказались в ситуации, в которой мы можем сказать, что мы не только на пути, но и достигли многого по сравнению с тем, где были пять лет назад. Что уже есть, что можно записать в список достижений. Но страна еще не там, где бы мы хотели, чтобы она была. Все должны на это работать, и это будет учтено.

Собираетесь ли вы принять участие в следующих выборах?

Да. Я снова буду кандидатом в Европейский парламент. Это будет пятый раз, ведь я начал еще в 1999 году.

Относительно будущих выборов в Украине, какого рода угрозы вы видите?

Прямая опасность заключается в том, что очень много людей, которые разочаровались, могут не прийти голосовать и останутся дома. Я уверен, что, когда будет большая явка, популисты и те, кто предлагает простое решение большим проблемам, не получат шанса. Страна должна оказаться в ситуации, когда выбирают не только лидеров, но содержание и наполнение, когда политики полноценно представляют свою позицию по решению проблем, а люди получают выбор.

Вы действительно видите выбор в Украине среди политиков, за которых люди могут голосовать?

Мне еще не известен полный список кандидатов.

Но вы знаете, кто там будет потенциально?

Именно поэтому мы бы хотели, чтобы новый избирательный кодекс, который застрял на первом чтении, стал реальностью. Я бы хотел, чтобы в Верховной Раде уменьшилось олигархическое влияние, сидят ли они там сами, или же имеют своих уполномоченных, которые голосуют от их имени. Вы могли бы получить шанс сделать это, если бы избиратели могли сделать свой выбор. Во многих партиях есть хорошие и плохие парни. И они есть в списке. Но если список отрыт для избирателей с тем, чтобы они голосовали за того, кого бы хотели, это бы носило упреждающий характер.

Если всем известно, что этот господин платит миллионы, чтобы получить место, может быть, он и не будет платить, потому что знает, что может и не быть избранным. Вы не можете дать взятку всем.

Но у нас, к сожалению, этого нет. Мы снова окажемся в ситуации, когда в списке с хорошими будут плохие парни. Я хотел бы, чтобы мы от этого избавились. Я хотел бы, чтобы избиратели могли почистить списки от тех, кто является частью проблемы. На сейчас, я бы сказал, что повторение действующей избирательной системы является упущенной возможностью, чтобы получить лучшую структуру и лучших людей в новую Верховную Раду.

Ирина Сомер, Брюссель