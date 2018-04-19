Налоговая амнистия для избранных

Через несколько лет после введения электронных деклараций, народные депутаты из пропрезидентской фракции Верховной Рады Андрей Шинькович и Геннадий Чекита внесли в парламент законопроект №8257 о добровольной легализации доходов для физлиц. «Целью законопроекта является легализация доходов, полученных с нарушениями налогового законодательства, это однозначно будет способствовать улучшению условий для развития экономики государства, ее детенизации, привлечению инвестиций, увеличению доходов бюджета. Второй целью законопроекта является возвращение в Украину денежных средств, выведенных за границу (в том числе в различные оффшорные юрисдикции) с использованием различных схем уклонения от уплаты налогов», - говорится в пояснительной записке к документу.

Простыми словами, учитывая уровень тенизации украинской экономики и необходимости увеличить денежные вливания в бюджет, стоит заимствовать опыт других стран и провести такую себе налоговую амнистию – дать возможность всем задекларировать все, заплатить с этого налоги, а если обнаружится, что кто-то что-то все-таки скрыл или получил коррупционным путем, то – штрафы и конфискация. В качестве примера депутаты приводят экономическую амнистию в Италии в 2001-2002 годах, благодаря которой итальянцам удалось за два месяца легализировать 61 миллиард евро. Сами же предлагают «временно, в течение двух лет со дня вступления в силу постановления Кабминаоб утверждении формы добровольной декларации (этого утверждения, к слову, Украина ждет уже три года), установить налог на объекты одноразового добровольного декларирования в размере 2,5% стоимости (это касается всего, кроме наличных средств). А вот что касается денег, депутаты предлагают следующее. Во-первых, безналичные средства можно будет перевести из офшоров в украинские банки без комиссии и без налогов. Во-вторых, наличные до 1 млн грн будут облагаться налогом в 2,5% от суммы. Такая же ставка светит тем, у кого больше 1 млн гривен, но только в случае, если владелец решится положить их на банковский счет (и не снимать три месяца). Если же владелец больше доверяет старому, проверенному судьей Чаусом способу – хранить деньги в обычных банках, то процент налога может вырасти до 6% задекларированной суммы…

Все это, дело, конечно, благородное. Но на практике выглядит так, что, преследуя эту благородную цель, парламентарии пекутся, в первую очередь, о тех, кто уже должен был бы открыть все тайное в е-декларациях. В том числе, сами депутаты. Ведь в законопроекте, в частности, устанавливается необходимость «предоставления полных государственных гарантий недопустимости применения любого преследования физических лиц в связи с декларируемыми доходами (кроме коррупционных доходов и доходов, полученных в результате совершения преступлений, не связанных со сферой хозяйственной деятельности)». Законопроект предусматривает и «выдачу государственного сертификата конфиденциальности, в котором отмечается, что субъекту декларирования предоставляются все гарантии, предусмотренные законом, в связи с окончанием процедуры единовременного добровольного декларирования». Другими словами, имея на руках такой сертификат, можно будет спокойно отбиваться от НАБУ, если те обнаружат какой-то припрятанный миллион.

Нулевая декларация – президентская идея

По мнению председателя общественного объединения «Декларация под контролем» Александры Дрик, в том виде, в котором это «нулевое декларирование» предлагается сейчас, оно никак не решит тех целей – а именно – вывод бизнеса из тени, - которые ставят перед собой авторы законопроекта. «Совершенно очевидно, что под этими лозунгами скрывается банальное желание обеспечить безопасность себе и своему окружению. Это не первая и очевидно, не последняя попытка», - говорит она.

Александра Дрик напоминает, что нулевое декларирование президент Порошенко пытался ввести еще с 2015 года. «Вспомним законопроект с аналогичным названием Юрия Луценко, который тогда был главой фракции имени Петра Порошенко. Вспомним текст проекта, который разрабатывался в комитете Южаниной, тоже БПП, который не был, к счастью, вообще зарегистрирован в парламенте. Вспомним заявления президента о так называемой амнистии капиталов… Все это, по сути, говорит о том, что президент очень долго пытался продавить нулевую декларацию через своих представителей в парламенте», - отмечает она.

«Фактически, это означает, что его не покидает мысль освободить всех коррупционеров от ответственности - все его окружение, всех госслужащих, которые могут быть лояльными к нему перед выборами», - добавляет эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, вводить нулевое декларирование сейчас – это поставить крест на антикоррупционной реформе. «Потому что антикоррупционным органам нечего будет расследовать. По сути, Петр Порошенко говорит: «Не трогайте нас - расследуйте тех, кто будет после нас». То есть все коррупционеры, которые много лет были у власти, нажились на государственном бюджете – все их состояние фактически будут легализовано, а значит их нельзя будет привлечь к ответственности», - подчеркивает Дрик.

По мнению эксперта, любая идея о нулевой декларации может озвучиваться только тогда, когда в Украине появится абсолютно независимая система антикоррупционных органов, которые будут полноценно выполнять свои задачи. И антикоррупционный суд, как последнее звено в этой системе, который будет доводить дела до логического завершения.

Попытка защититься

К тому же, этот законопроект прописан для очень широкого круга лиц, которые уже являются фигурантами расследований НАБУ, или могут ими стать. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сейчас в НАБУ достаточно большой массив дел, в которых фигурируют народные депутаты. «Большинство из них уже осознают, что это их последний созыв, в особенности это касается большей части НФ и БПП. Депутаты понимают и то, что придется создавать Антикоррупционный суд, так как это ставит под угрозу получение транша МВФ, что может спровоцировать дефолт. И поскольку у них потом не будет иммунитета, а порешать в карманных судах не удастся, сейчас они пытаются так себя обезопасить», - говорит он.

С таким мнением согласен и глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский. По его словам, законопроект о нулевой декларации сейчас неактуален по нескольким причинам. Ведь, де-факто, принцип нулевой декларации относительно чиновников уже действует. «Первая – это то, что в 2015 году, когда было введено декларирование, должностные лица и так фактически уже получили нулевые декларации и теперь это означает, что фактически правоохранители не могут спросить о том, как чиновники получили свои доходы до 2015 года и призвать их к ответственности. И тенденция очевидна – когда их спрашивают о происхождении состояния, у министров и депутатов спрашивают об этом, то они уверенно отвечают, что ранее они давно были в бизнесе», - говорит он.

Вторая причина, по его словам, в том, что должностные лица, которые распоряжаются деньгами и имеют государственные полномочия, в мировой практике несут ответственность за то имущество, происхождение которого они не могут объяснить. «То есть, если чиновник уже после 2015 года приобрел квартиру или элитное авто и по его декларации деньги «упали ему с неба», то он подпадает под ответственность. Поэтому любые подобные законопроекты это, по сути, попытка спасти себя и своих друзей-чиновников», - отмечает эксперт.

Он напоминает, что поддержать подобную инициативу могут те народные депутаты, кто уже является фигурантом уголовных производств антикоррупционных органов именно из-за незадекларированного имущества. «Можно вспомнить депутата Дзензерского, Дейдея, Розенблата, когда тот пытался вывезти за границу украшения, которых не было в его декларации, и ряд других», - рассказывает Каневский.

«Нужно сказать, что фигурантами являются и другие топ-чиновники. Например, прокурор сил АТО Кулик, гражданская жена которого владела огромным состоянием и не могла объяснить, откуда его получила», - добавляет он.

По словам эксперта, для нынешних политиков сейчас важно не допустить первого судебного решения по статьям, которые подразумевают ответственность за незаконное имущество. И когда хоть один чиновник сядет, это станет доказательством, что система работает. «Сейчас НАБУ уведомляет о подозрениях чиновникам и очевидно, что первое вскоре может появиться», - напоминает Глеб Каневский.

В свою очередь, эксперт по вопросам антикоррупционной реформы Реанимационного пакета реформ Александр Леменец также добавляет, что сегодня все чиновники, так или иначе, владеют имуществом, происхождение которого сложно объяснить, и потому хотят сберечь его таким способом. «У меня нет видения того, как они примут подобный законопроект, поскольку это обернется грандиозным скандалом и сменой парламента и президента», - говорит он.

А вот экс-член НАПК Руслан Радецкий убежден, что менять ситуацию с хитрыми депутатами нужно не законами о нулевой декларации, а изменением процедуры избрания самих парламентариев. «Чтобы для тех, кто двадцать шесть лет находится в политике, не давать возможности баллотироваться еще. Тогда, возможно, что-то изменится в стране… Ведь сейчас через нулевую декларацию ответственности попытаются избежать те субъекты, которые много лет паразитировали на государстве», - говорит он.

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Сам по себе инструмент «нулевого декларирования» действительно вводится во многих странах мира именно как инструмент вывода бизнеса из тени. Но тема эта всегда очень противоречива. Поэтому, прежде чем его вводить, нужно, в первую очередь, провести широкое общественное обсуждение (ведь он будет применяться к очень большому количеству граждан Украины). И ни в коем случае нельзя принимать подобные законы вот так - мы решили, сейчас зарегистрируем, а вас поставим перед фактом.

Анастасия Кучкина, Ирина Шевченко