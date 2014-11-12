"Пятая колонна" в новой Раде будет состоять из 15-20 человек - Чорновил

Об этом заявил депутат четырех созывов Тарас Чорновил, передает Радио Свобода.

По его словам, таких людей в новом парламенте будет насчитываться не более 15-20.

«Я имею в виду те силы, которые антидемократические в новой Верховной Раде. Среди них совершенно не все являются пророссийскими. Где-то половина из них вполне ориентированы на ЕС и будут тихонько подрабатывать, подголосовывать. Откровенно «пятой колонны» в Верховной Раде следующего созыва будет от силы 15-20 человек. Не процентов, а человек. Это признак того, что фактором в украинской политике, в парламентской политике они перестали быть», - считает Тарас Чорновил.

Читайте такжеВ Раду проходят более 60 депутатов, которые голосовали за «законы 16 января»В Верховную Раду по партийным спискам попали пять партий - «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь», «Оппозиционный блок», Радикальная партия Олега Ляшко и «Батькивщина». Все эти политические силы, кроме «Оппозиционного блока», участвуют в обсуждении проекта коалиционного соглашения.

К «Оппозиционному блоку» принадлежит немало бывших членов фракции Партии регионов в Верховной Раде.