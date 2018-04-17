Скандальный экс-министр юстиции Зварич принес присягу народного депутата

4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зварича депутатом.

Роман Зварич с трибуны парламента принёс присягу народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зварича депутатом.

Он добавил, что Зварич был включен в избирательный список партии «Блок Петра Порошенко».

После этого Зварич вышел к трибуне ВР и принёс присягу депутата.

Напомним, во времена президентства Виктора Ющенко Роман Зварич занимал должность Министра Юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (февраль – октябрь 2005 года) и Виктора Януковича (Август — октябрь 2006 года). Кроме того, Зварич был депутатом трех созывов.

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Весной 2005 года вокруг Зварича взорвался «дипломный» скандал - выяснилось, что он, имея гражданство США, до своего назначения в правительство Украины никогда не числился профессором Колумбийского университета, не имел докторской степени и даже диплома магистра Колумбийского университета, как это указывалось в его биографии.

Несмотря на то, что эта информация получила большой резонанс, Зварич продолжал работать в правительстве.

Как сообщал УНИАН, ЦИК признала избранным народным депутатом на внеочередных выборах 26 октября 2014 года Зварича, включенного в избирательный список БПП.

Он стал депутатом, поскольку 15 марта парламент досрочно прекратил полномочия Валерия Пацкана (БПП) в связи с избранием его председателем Счетной палаты.