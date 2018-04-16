"Петр пятый": беглый нардеп Онищенко написал книгу о Порошенко (фото)

Онищенко планирует издать книгу на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском.

Беглый нардеп Александр Онищенко показал свою книгу о президенте Украины Петре Порошенко, которую планирует представить в ближайшее время.

Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Всегда думал, что моя первая книга будет о любви и о женщинах, но нет. Итак, анонсирую. "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", - написал нардеп.

По его словам, книга будет издана на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском.

"Редко пишут книги о правителях государства, когда они еще при власти. Обычно публикуют махровый пиар, вроде "Четвертой республики" Бориса Ложкина, о том, какой царь - хороший. А моя книга о царе - настоящем", - заявил опальный нардеп в своем посте.

На обложке книги размещен портрет Порошенко, который жестом показывает, что все хорошо. Дату презентации книги автор пока не называет.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО «Укргазвыдобування».

В соответствии с доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является Онищенко, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.