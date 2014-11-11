Кабмин приостановил свое решение по границам зоны АТО

Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на распоряжение Кабмина №1079 от 5 ноября, которое опубликовано 11 ноября.

Согласно распоряжению, Кабмин приостановил действие распоряжения №1053, которым утвердил перечень населенных пунктов, входящих в зону АТО.

При этом причины такого решения правительства не уточняются.

Читайте такжеМИД направил очередную ноту протеста России из-за ситуации на Донбассе

Ранее, 30 октября, Кабмин утвердил перечень населенных пунктов, входящих в зону АТО.

В список входят 28 городов областного значения в Донецкой области, 14 - в Луганской и 1 - в Харьковской области (Изюм), 18 районов Донецкой области, 18 районов Луганской и 1 район (Изюмский) Харьковской области.