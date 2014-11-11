Семенченко заявил, что совмещение статуса депутата и комбата не противоречит закону

Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко пока не определился, кем быть - депутатом Верховной Рады, комбатом или же совмещать эти две должности. Об этом он сказал Громадському.ТБ по телефону.

«Согласно закону Украины о статусе народного депутата, я не могу совмещать депутатскую деятельность с любой деятельностью, за которую платят, и с военной службой. По статусу я нахожусь в резерве. Поэтому совмещение статуса депутата и комбата не противоречит закону», - заявил он.

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При этом, он пока не уверен, сможет ли выполнять обе функции одновременно.

«Вопрос в другом - смогу ли я ответственно выполнять свою работу, находясь на двух должностях? Я буду решать до 1 декабря (...) Для меня мандат депутата - это инструмент для продолжения деятельности, которую я вел - защита интересов Украины», - сказал он.