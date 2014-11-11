В Черкассах отправили в Донецкий аэропорт бронированный КрАЗ (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, этот грузовой автомобиль получит 5-й отдельный добровольческий батальон украинского Добровольческого корпуса Правого сектора, который вместе с армейскими подразделениями ВСУ защищает аэропорт Донецка.

Автомобиль украинским воинам сегодня на центральной площади передал благотворительный фонд «Новое Общество» группы компаний «Новые продукты». Это уже четвертый грузовик, которую отправляют на восток по инициативе этого фонда.

Читайте такжеНиколаевский волонтер разработал новый способ бронирования "КрАЗов"По словам председателя Черкасской облгосадминистрации Юрия Ткаченко, такой "КрАЗ" необходим на передовой в условиях осени-зимы. Автомобиль позволяет перевозить людей, орудия, боекомплекта в условиях передовой.

Сопровождать этот автомобиль на передовую будет молодая черкащанка с позывным "Марго" которая служит на востоке командиром штурмовой роты. Она отметила, что у "Правого сектора" с техникой очень сложно, поскольку добровольческий корпус официально не является боевой единицей.

По словам военного комиссара Черкасской области Евгения Курбета, для батальона тероборони «Черкассы» и других подразделений Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы из Черкасской области отправлено более 60 автомобилей. Только за последние два месяца передали 25 пикапов и грузовиков.

Он отметил, что ранее более востребованными на фронте были продукты, а сегодня, несмотря на осеннюю погоду, нужны автомобили для бездорожья.