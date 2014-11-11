Порошенко и Байден скоординировали позиции перед саммитом G20

Об этом передает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко и Джозеф Байден обсудили ситуацию на Донбассе и констатировали отход от реализации Минских договоренностей, что приводит к дальнейшей эскалации.

Собеседники выразили особое беспокойство по поводу перемещения многочисленных колонн с тяжелой военной техникой со стороны российской границы, что подрывает процесс мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

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Также Президент Украины и Вице-президент США скоординировали позиции на международной арене в преддверии саммита Большой двадцатки в австралийском Брисбене. Также обсудили будущий визит Джозефа Байдена в Украину, который состоится 21 ноября.