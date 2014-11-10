Продан: Переговоры с боевиками о закупке угля не ведутся

Такое заявление министр сделал после допроса в Генеральной прокуратуре об условиях покупки госпредприятием "Укринтерэнерго" угля в ЮАР, сообщает MIGnews.com.ua.

"Никаких переговоров с боевиками и самопровозглашенными республиками не ведем", - отметил Продан.

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И добавил: "Освободим (территории - ред.), будем завозить уголь".

Напомним, цена одной тонны угля из Южной Африки для Украины составляет $86 при базовом показателе калорийности 5700-6000 ккал/кг.