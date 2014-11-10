Продан: Переговоры с боевиками о закупке угля не ведутся
23:21, 10 ноября 2014Политика
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Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Минэнергоугля не ведет переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками о покупке угля.
Продан: Переговоры с боевиками о закупке угля не ведутся
Такое заявление министр сделал после допроса в Генеральной прокуратуре об условиях покупки госпредприятием "Укринтерэнерго" угля в ЮАР, сообщает MIGnews.com.ua.
"Никаких переговоров с боевиками и самопровозглашенными республиками не ведем", - отметил Продан.
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И добавил: "Освободим (территории - ред.), будем завозить уголь".
Напомним, цена одной тонны угля из Южной Африки для Украины составляет $86 при базовом показателе калорийности 5700-6000 ккал/кг.
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