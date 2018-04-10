"Вспомните Pussy Riot": Москаль указал на странности в освобождении Савченко из плена РФ

Геннадий Москаль задается вопросом, почему российскому телевидению в случае с Савченко позволяли снимать все, что оно хотело.

За освобождением Надежды Савченко из российской тюрьмы кроется темная история.

Об этом заявил губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль во время чата на "Главреде".

Отвечая на вопрос, почему для освобождения других украинцев из российского плена не прилагается столько усилий, как это было в истории с Савченко, он отметил: "Я об этом уже неоднократно говорил, особенно, когда у некоторых политических сил было желание взять Савченко в первую пятерку их списков. Тогда я сказал: "Люди добрые, не делайте этого!".

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"Во-первых, очень сомнительно выглядит то, как она попала в плен, к тому же, в тяжелом нетрезвом состоянии. 15 человек погибли из-за ее самовольных действий, когда она призвала идти "громить и убивать всех сепаров", – заявил Москаль.

И добавил: "Во-вторых, неужели все это не выглядит странно? Вспомните Pussy Riot, которые в Храме Христа Спасителя пели: "Богородица, Путина прогони!". Кто у них был адвокатом? Тот самый Фейгин. И где они сегодня? Разве они выступили вместе с Навальным или Ксенией Собчак, или с другими оппозиционерами? Нет! Они уже сторонники Путина. Значит, есть группа в ФСБ, работающая под прикрытием адвокатов, которая просто занимается перевербовкой или зомбирует людей".

Он задается вопросом, почему российскому телевидению в случае с Савченко позволяли снимать все, что оно хотело: "Что бы Савченко ни выкидывала – все снимали и показывали аудитории. Фейгин и вся его адвокатская ФСБшная группа не вылезали с телеканалов. Неужели этого не было видно?"

Для сравнения он приводит ситуацию с задержанным корреспондента "Укринформа" Романом Сущенко: "Почему так же не показывают все о задержанном корреспонденте "Укринформа" Сущенко? Тишина".

По его мнению, Россия сделала из Савченко "засланного казачка". "То есть когда Савченко довели до кондиции, когда она уже была готова подорвать и Верховную Раду, и Кабмин, и Администрацию президента, и половину Киева вместе с ними, ее Россия выпустила. Зачем им было держать Савченко у себя? Вот они и отпустили ее, чтобы она шла, несла деструктив в уже и так деструтивно действующий парламент", – резюмировал Москаль.