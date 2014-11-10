ЦИК осталось рассмотреть результаты голосования по еще пятерым мажоритарщикам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы комиссия подписала на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах.

Таким образом, в Днепропетровской области в ОИО №30 признано избранным выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Александра Дубинина, в Донецкой области в ОИО №49 признано избранным самовыдвиженца Дениса Омельяновича, в ОИО №50 - самовыдвиженца Евгения Геллера, в ОИО №59 - самовыдвиженца Сергея Головня, в ОИО №60 - выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Дмитрия Лубинца; в Запорожской области в ОИО№79 - самовыдвиженца Владимира Бандурова.

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Таким образом, по состоянию на это время, ЦИК признала избранными 193 народных депутатов из 198.