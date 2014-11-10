ЦИК осталось рассмотреть результаты голосования по еще пятерым мажоритарщикам
Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами уже 193 мажоритарщиков, осталось признать избранными еще 5.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие протоколы комиссия подписала на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах.
Таким образом, в Днепропетровской области в ОИО №30 признано избранным выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Александра Дубинина, в Донецкой области в ОИО №49 признано избранным самовыдвиженца Дениса Омельяновича, в ОИО №50 - самовыдвиженца Евгения Геллера, в ОИО №59 - самовыдвиженца Сергея Головня, в ОИО №60 - выдвинутого "Блоком Петра Порошенко" Дмитрия Лубинца; в Запорожской области в ОИО№79 - самовыдвиженца Владимира Бандурова.
Читайте такжеВ ЦИК попытаются успеть до полуночи объявить результаты выборов
Таким образом, по состоянию на это время, ЦИК признала избранными 193 народных депутатов из 198.