Послезавтра следователи должны завершить проверку бакалаврского диплома Гройсмана

Уголовное производство о возможной фальсификации диплома Гройсмана было возбуждено по обращению внефракционного депутата Куприя.

Печерский суд Киева обязал вуз, где учился премьер-министр Украины Владимир Гройсман, предоставить материалы студенческого дела следователем. Соответствующее постановление от 12 марта опубликовано в Едином реестре решений.

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Как передает телеканал 24, уголовное производство о возможной фальсификации диплома Владимира Гройсмана было возбуждено еще в октябре 2017 года по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он считает, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных на то время законом лет.

У следователей есть месяц чтобы проверить студенческое дело премьер-министра. Оно хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 год и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение". Срок действия постановления - один месяц, то есть до 12 апреля.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кличко уволил своего зама Бондаренко, которого подозревают в фальсификации диплома о высшем образовании.