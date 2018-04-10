Послезавтра следователи должны завершить проверку бакалаврского диплома Гройсмана

17:35, 10 апреля 2018
Политика
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Следователи должны проверить, как Гройсман получил диплом бакалавра / фото УНИАН

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Как передает телеканал 24, уголовное производство о возможной фальсификации диплома Владимира Гройсмана было возбуждено еще в октябре 2017 года по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя. Он считает, что Гройсман слишком быстро получил диплом, не проучившись даже 5 предусмотренных на то время законом лет.

У следователей есть месяц чтобы проверить студенческое дело премьер-министра. Оно хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 год и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение". Срок действия постановления - один месяц, то есть до 12 апреля.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кличко уволил своего зама Бондаренко, которого подозревают в фальсификации диплома о высшем образовании.

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