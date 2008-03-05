Ющенко требует от Тимошенко немедленного продолжения газовых переговоров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует немедленного продолжения газовых переговоров с Россией. Об этом идет речь в письме премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент отмечает: “Уважаемая Юлия Владимировна! Развитие ситуации, связанной с поставками газа в Украину, обязывает меня в очередной раз обратить Ваше внимание на недостаточные и неадекватные действия правительства по реализации договоренностей, достигнутых между Президентами Украины и Российской Федерации 12 февраля этого года в Москве, содержание которых доведено правительству соответствующими директивами”.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что “на сегодняшний день российская сторона существенно ограничила поступление газа в Украину. Нет никаких договоренностей относительно обеспечения баланса газа на 2008 год и соответствующей договорной базы. Уровень расчетов за газ находится на критически низкой отметке. Вместе с тем ОАО «Газпром» не рассчитывается за услуги по транзиту российского газа в Европу”.

Такая ситуация вызывает глубокую обеспокоенность Европейской Комиссии, отмечает Президент.

Единственным реальным выходом является немедленное продолжение переговоров, заявляет он.

“Требую срочно предоставить НАК «Нафтогаз Украины» директивы, содержание которых должно отвечать положениям утвержденных Президентом Украины директив с учетом результатов последних переговоров”, - отмечает В.ЮЩЕНКО в письме Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2008 года на переговорах в Москве, которые проводили президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - руководители НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Олег ДУБИНА и Алексей МИЛЛЕР, стороны договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет создано на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

14 февраля должны были быть подписаны первые документы о создании совместных предприятий «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Кроме того, президенты Украины и России договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет погашать «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. дол., а общий просроченный долг достиг 1,5 млрд. дол.

Утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа к Украине на 25% через нерешение проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствие условий поставок в 2008 году.

4 марта в 20.00 мск ОАО "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину.

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ вечером 4 марта заявил, что если украинская сторона не вернется за стол переговоров завтра, то "Газпром" не исключает еще одного сокращения поставок газа в Украину.

Как сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», "Нафтогаз" будет пытаться возобновить переговоры с ОАО "Газпром" о поставках газа Украине.