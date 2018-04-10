В Берлине проходят переговоры президента Украины с канцлером Германии

12:25, 10 апреля 2018
Политика
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Порошенко находится с визитом в Федеративной Республике Германия / фото facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с визитом в Федеративной Республике Германия.

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Президент посещает Германию по приглашению канцлера. В ходе визита также запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Глава Украинского государства станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером.

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Теги: #встреча#Петр Порошенко#Ангела Меркель