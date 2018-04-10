В Берлине проходят переговоры президента Украины с канцлером Германии
В Берлине проходят переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель», - написал он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с визитом в Федеративной Республике Германия.
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Президент посещает Германию по приглашению канцлера. В ходе визита также запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Глава Украинского государства станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером.