В Берлине проходят переговоры президента Украины с канцлером Германии

Порошенко находится с визитом в ФРГ по приглашению Меркель.

В Берлине проходят переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с визитом в Федеративной Республике Германия.

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Президент посещает Германию по приглашению канцлера. В ходе визита также запланированы двусторонние переговоры Порошенко с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Глава Украинского государства станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель федеральным канцлером.