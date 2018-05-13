Мороз сдал партнеров, чтобы они не сдали его

Для Александра Мороза сегодняшняя пресс-конференция - первая после его «безоговорочной» победы на пост спикера - была маленькой разминкой перед встречей с дипкорпусом, назначенной двумя часами позже.

«Я вот написал статью, которую назвал «Беру ответственность на себя», - начал Мороз.

Его преамбулу особо не слушали. В вопросах чувствовалось разочарование экс-твердыней политической «нравственности»…

«Вы говорили, что ваши партнеры по коалиции плели против вас интриги. Вы бы не могли назвать, кто именно плел интриги?» «Меня не интересует, кто вел интриги, меня интересует суть интриг, - попытался Мороз выстроить свою версию. - Вспомните, еще до 26 марта был подготовлен меморандум, но после подсчета голосов «Наша Украина, поняв, что оказывается не на первом, а на втором месте, официально отказывается от меморандума. Проходит пару недель, снова тяжело обговариваем содержание коалиционного договора… Решаем, что поскольку «Нашу Украину» представляет Президент, а Тимошенко претендует на роль премьер-министра, то мы (социалисты. - Автор) можем претендовать на пост Председателя Верховной Рады… Потом были выдвинуты ультиматумы «Нашей Украины».

А дальше я почувствовал, что монтируется интрига… «Наша Украина» стала говорить, что коалицию надо создавать в широком формате. И начали вести переговоры о создании коалиции с Партией регионов. И этот вопрос был практически решен, но усилиями некоторых людей из блока Юлии Тимошенко все-таки было принято решение о создании коалиции трех.

Многие «нашеукраинцы» требовали с самого начала формата большой коалиции… После этого, чтобы сорвать помаранчевую коалицию, выдвигается кандидатура Петра Порошенко (на пост Председателя ВР. – Автор) с понятной целью - столкнуть две силы или чтобы Юлия Тимошенко отказалась от должности премьера. Я много раз на совете коалиции с Бессмертным и Порошенко спрашивал, для чего это нужно. Но это так и планировалось: на несколько месяцев создать коалицию, потом развалить ее и создать новую. Тогда я спрашивал: а нашу силу вы берете как заложников? Какая перспектива? Все говорили, все знали, и никто не воспринимал кандидатуру Петра Алексеевича».

В общем, вся правда, рассказанная Морозом, не содержала ничего нового об истории создания и развала коалиции. Кроме вывода, что Мороз поспешил сдать партнеров, пока партнеры не сдали друг друга.

«Когда на форуме депутатов-«регионалов» Евгений Кушнарев поздравил всех с тем, что оранжевое сумасшествие-2 не состоялось, вы тоже испытывали радость от того, что оно не состоялось?» - поинтересовались мы. Мороз заявил, что якобы не знал о таком высказывании Кушнарева и в следующий раз ему попеняет, зато активно цитировал Януковича, который сказал, что во время Майдана страна очистилась.

Вы недавно сказали, что у Вас прекрасные отношения с Николаем Азаровым. Вы бы не могли сказать, с кем из представителей прежней власти у вас еще хорошие отношения?

Можно поименно, кто вас интересует, поинтересовался Мороз.

"С Януковичем, с Клюевым?" «У меня складывались отношения с Азаровым, когда он был депутатом и мы работали над Конституцией, когда мы принимали закон о создании налоговой службы. С Януковичем у нас нормальные отношения. Я могу критиковать его действия, но он представитель силы, собравшей наибольшее число голосов избирателей.

«А почему вы не согласились сделать его премьером сразу после Помаранчевой революции? Янукович еще тогда просил пост премьера?» «Тогда Янукович представлял власть Кучмы, а это было несовместимо», - отбивался Мороз.

«Вы не обиделись, что Иосиф Винский назвал вас и вашу партию, кажется, ублюдками?» «У вас хорошая память, - криво улыбнулся Мороз, - могли бы и забыть об этих словах. – Он уже не член политрады, не секретарь обкома и при желании может выйти из партии».

Маша Мищенко