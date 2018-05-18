Вехи недели. Водораздел на Донбассе, коалиционный паззл и страсти по выборам

Мирный план Петра Порошенко получил болезненный тычок от Кремля, руками своих марионеток из самопровозглашенных ДНР и ЛНР имитировавшего голосование в неконтролируемых украинской властью районах Донбасса. Скорость, с которой были проведены «инаугурации» Захарченко и Плотницкого, позволяют предположить, что главарям самопровозглашенных республик было обещано в Москве нечто большее, чем «уважение к результатам волеизъявления». Но Владимир Путин накануне саммита G-20 не стал бравировать своими политическими мускулами.

Украинской власти в очередной раз пришлось тактически реагировать на стратегию России по превращению нашей страны в общепризнанное failed state. Петр Порошенко на заседании СНБО настаивал на отмене «донбасских» законов с соизмеримым энтузиазмом по сравнению с процессом их проталкивания через сессионный зал Верховной Рады в середине сентября. Президентским критикам не стоит забывать, что после поражения под Иловайском возможности украинских военных для адекватной обороны были невелики. Хочется верить, что сегодня ситуация изменилась к лучшему, поскольку на Донбассе продолжается накапливание бронетехники и боевиков, которых увидели даже традиционно не слишком бдительные наблюдатели из ОБСЕ.

Премьер-министр Арсений Яценюк внес свою лепту в формирование государственной позиции по Донбассу. Он сообщил, что социальные выплаты для неконтролируемых территорий замораживаются, а бюджетные учреждения до 1 декабря должны быть выведены с территории самопровозглашенных республик. Инициативу премьера общественность встретила с одобрением, чего не скажешь об обещании не прекращать поставки электроэнергии и тепла в оккупированные районы. Впрочем, в предложениях Яценюка есть здравое зерно: в нынешней ситуации Украине не стоит давать повод обвинять себя в провоцировании гуманитарной катастрофы на юго-востоке Донбасса.

Интересно, какой будет позиция парламентской коалиции по отношению к урегулированию конфликта на Донбассе? Пока участники переговоров сообщили о том, что согласовали приоритеты оборонной и гуманитарной политики и не будут спешить с кадровыми назначениями до подписания коалиционного соглашения. Владимир Гройсман полагает, что основополагающий для парламента восьмого созыва документ будет согласован и подписан к 1 декабря. Кроме не совсем понятного символизма аргументов в пользу столь длительного написания коалиционного соглашения представлено не было. Не исключено, что трио инициаторов коалиции – «БПП», «Народный фронт» и «Самопомощь» - страхуются от капризов радикалов Ляшко и «сердечников» Тимошенко. Малоаппетитные разборки среди основателей партии «ВОЛЯ» также заставляют парламентариев быть осторожнее.

Центризбирком едва успевает подвести итоги голосования по партийным спискам, и в адрес Михаила Охендовского уже звучат разнообразные обвинения. Как представляется, дело не только в позиции председателя ЦИК, которому быстро припомнили трудоустройство по протекции «регионалов», но и в качественно ином характере парламентских выборов по сравнению с 2012 годом. На этот раз ожесточенную борьбу представителей власти и оппозиции сменила иная парадигма – конкуренция финансово-политических групп, в которой принимают участие носители разных политических флагов. Да и фактор комбатов и общественных активистов, привыкших решать проблемы максимально оперативно, со счетов сбрасывать не стоит. Сложившаяся в процессе подведения итогов выборов ситуация лишь подчеркивает необходимость скорейшего принятия нового избирательного закона, предполагающего выборы по открытым партийным спискам, и ротацию Центризбиркома.

Евгений Магда