Япония требует от России обеспечения продолжения перемирия в Украине

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

В воскресенье, 9 ноября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ "твердо потребовал" от российского президента Владимира Путина сыграть конструктивную роль в конфликте в Украине и обеспечить продолжение перемирия.

На двусторонних переговорах в рамках саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице КНР Абэ выразил обеспокоенность тем, что действия пророссийских сепаратистов усложняют ситуацию в Украине. Об этом сообщил заместитель главы аппарата японского премьера. В ответ Путин объяснил позицию России в этом вопросе, информирует источник.

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В последний раз Путин и Абэ проводили двусторонние переговоры в феврале этого года в Сочи, во время посещения Абэ церемонии открытия Зимних олимпийских игр. По информации Reuters, сейчас два лидера договорились начать подготовку к визиту Путина в Японию в следующем году.

Визит российского президента в эту страну планировался в ноябре, однако был отменен из-за испорченных отношений между Токио и Москвой после введения Японией санкций против России в ответ на ее политику в отношении Украины.