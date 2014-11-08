Боевики заявляют об убийстве чеченского экс-депутата, который воевал на стороне Украины

Об этом сообщают сайты российских наемников, в частности "Русская весна", на который ссылается ТСН.

Так, якобы стало известно, что воины "ДНР" убили бывшего полевого командира и депутата парламента республики Ичкерия Вахида Баматгиреева.

Он, по данным сепаратистского издания, вместе с сыном воевал на стороне украинских "киборгов" в аэропорту Донецка.

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"Отряд чеченских террористов", как его называют пророссийские боевики, вроде бы действовал вместе с 5-м батальоном "Правого сектора".