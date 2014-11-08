Боевики заявляют об убийстве чеченского экс-депутата, который воевал на стороне Украины
18:53, 08 ноября 2014Политика
3 0
Боевики "ДНР" похвастались убийством чеченца Вахида Баматгиреева, который якобы воевал на стороне Украины.
Террористы заявляют, что убили Вахида Баматгиреева
Об этом сообщают сайты российских наемников, в частности "Русская весна", на который ссылается ТСН.
Так, якобы стало известно, что воины "ДНР" убили бывшего полевого командира и депутата парламента республики Ичкерия Вахида Баматгиреева.
Он, по данным сепаратистского издания, вместе с сыном воевал на стороне украинских "киборгов" в аэропорту Донецка.
Читайте такжеНа стороне украинской армии воюют чеченцы из Европы - СМИ
"Отряд чеченских террористов", как его называют пророссийские боевики, вроде бы действовал вместе с 5-м батальоном "Правого сектора".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter