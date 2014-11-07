В Минэнерго прошли обыски в связи с закупками угля из ЮАР - СМИ

Об этом сообщило ZN.UA источник в окружении премьер-министра.

По словам источника, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, состоявшемся 4 ноября, глава государства предположил, что уголь из ЮАР закупается по цене, превышающей рыночную.

Президент адресовал свой упрек премьер-министру Арсению Яценюку, министру энергетики и угольной промышленности Юрию Продану и главе СБУ Валентину Наливайченко.

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Порошенко обязал соответствующие правоохранительные органы в недельный срок провести необходимую проверку и доложить о результатах.

По имеющейся информации, проверка расходов Минэнерго при покупке угля была оформлена решением СНБО.

По некоторым сведениям, 6 ноября сотрудники Генеральной прокуратуры провели первые допросы сотрудников министерства и осуществили выемку необходимых документов.