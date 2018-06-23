Украинский интерес. Интернациональные маневры вокруг Донбасса

«Уважением» к результатам «овощных выборов» 2 ноября ограничилась официальная позиция России, хотя в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, судя по скорости инаугурации самопровозглашенных вождей и тональности их заявлений, надеялись на несколько другой, более оптимистичный для себя сценарий. Его реализация, как минимум, отложена – судя по концентрации военной техники и живой силы, не исключено, что Россия решит признать управляемые нею республики в случае заметного увеличения их площадей. Однако Путину вряд ли имеет смысл идти на подобное обострение накануне выстраданного участия в саммите G-20.

Украинское руководство прореагировало на «выборы» в части проблемного региона по-своему: Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить утратившие актуальность «донбасские законы», а Александр Турчинов и Олег Ляшко внесли соответствующие законопроекты. Правительство решило вывести с неподконтрольных территорий все бюджетные организации и прекратить социальные выплаты, при этом не перекрывая поставки тепла и электроэнергии. Хотя некоторые горячие головы обвиняют Кабинет Министров в самоуничижении государственного масштаба, пока в логике действий исполнительной власти превалирует стремление не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе. Экономическая самостоятельность самопровозглашенных образований остается призрачной, а оставшиеся на их территории граждане не всегда имеют возможности покинуть свои жилища.

Кремль продолжает насыщать бронетехникой и боевиками территории самопровозглашенных республик, заставляя экспертов делать мрачные прогнозы, а украинскую власть – быть в постоянном напряжении. Владимир Путин давно не обращает внимания на правила международного приличия, и далеко не факт, что его остановит продолжающее падение цены нефти и пике рубля, обновившего исторический минимум. /Возможна обратная реакция в формате действий загнанной в угол крысы. Поэтому Ангела Меркель, долгое время бывшая союзником Кремля в Европе номер один, сегодня выступает против отмены санкций в отношении России.

Стратегическая линия действий Москвы понятна – она любой ценой пытается доказать цивилизованному миру, что Украина является failed state, и только российские «братья» способны присмотреть за нашей страной. В качестве аргументов в ход идут не только бредовые обвинения российских СМИ, но и хладнокровное убийство детей у родной школы Рината Ахметова, которое по непонятным причинам взялись расследовать следователи из РФ.

Украина тем временем перечислила 1,45 миллиарда долларов в счет уплаты долга за уже потребленный газ, и теперь делегации «Нефтегаза Украины» и «Газпрома» дискутируют об условиях оплаты прокачки «голубого золота» по нашей территории. Европейский Союз после смены руководства Еврокомиссии и газового перемирия подчеркнул, что не брал на себя обязательства по оплате российского газа для Украины. Впрочем, ничего удивительного в этом нет – Старый Свет больше беспокоится о собственных интересах.

Евгений Магда