Помаранчевые политики будут зализывать свои раны в оппозиции

Восемнадцать месяцев тому назад каждый человек в мире, который имел доступ к телевидению, знал историю украинской Помаранчевой революции: власть народа бросила вызов коррумпированному режиму и триумфовала. Хотя героическая сага действительно достигла своей цели - форсирования справедливых выборов, - более свежие события в Верховной Раде Украины, законодательном органе, стали мыльной оперой причудливых завихрений и ударов в спину. По словам независимого киевского аналитика Виктора Небоженко „предательство достигло статуса национального искусства в этой стране и ценится как таковое”.

Утром в прошлый четверг Юлия Тимошенко, председатель помаранчевого БЮТ, была уверена, что со скоростью урагана вернется к власти как премьер-министр. Ее давний враг (а в настоящее время союзник по коалиции) Петр Порошенко из партии „Наша Украина” был так же уверен, что станет спикером Верховной Рады. Это означало бы новое соглашение, которое бы вернуло к жизни помаранчевую коалицию, которая была разрушена прошлой осенью под взаимные обвинения Тимошенко и Порошенко в коррупции и некомпетентности.

Она склеилась опять в конце прошлого месяца после 10 недель жестких торгов и заключения соглашения с социалистами, чтобы остановить Партию регионов, которая стала лидером последних мартовских выборов с результатом 32% голосов избирателей. И коалиция стала движущей силой большинства Совета.

Но старая гвардия остается осмотрительной и мощной. Партия регионов во главе с Виктором Януковичем, пресловутым бывшим премьер-министром, чье фальсифицированное избрание Президентом запустило Оранжевую революцию, организовала блокирование работы Верховной Рады, протестуя против организованного помаранчевыми пакета, который предусматривал, что Тимошенко и Порошенко получат свои должности путем единого голосования. Между тем Янукович клепал секретную коалицию с социалистами, которые отказались от ранее заключенного соглашения с помаранчевой коалицией. Их лидер Александр Мороз теперь становится спикером, а помаранчевые политики должны зализывать свои раны в оппозиции.

Новое регионально-социалистически-коммунистическое большинство на этой неделе подаст кандидатуру Януковича на должность премьер-министра. Если он получит эту должность, его правительство, вероятно, введет новые налоги, облегчит давление на компании, которые раньше были проданы его близким друзьям по полюбовным ценам, а также попросит, чтобы Россия снизила цены на природный газ в обмен на обещания лояльности, которые он время от времени будет делать.

Помаранчевая коалиция находится в руине – и новое правящее большинство, вероятно, подберет достаточно много представителей помаранчевых „Нашей Украины” и БЮТ. „Это вылечит нынешний раскол между Востоком и Западом Украины и стабилизирует общество”, - надеется Константин Бондаренко, председатель Института национальной стратегии и известный аналитик. Но очевидно, что такое „лечение” и стабилизация нужные также и в зале самой Верховной Раде.

Юрий Зарахович, TIMEeurope.com

С английского перевел Николай Писарчук