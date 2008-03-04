Литвин хочет знать, почему Украина ждет, когда позволят “куда-то лизнуть” НАТО

Лидер блока своего имени Владимир Литивин в интервью УНИАН обвинил украинских сторонников НАТО в том, что их отношение ко вступлению в альянс – “потребительское”. “Вот, мол, примут нас в НАТО, и сразу будут решены все проблемы”, - объяснил свою оценку Литвин.

“Действительно, план членства в НАТО предусматривает 75% политических, экономических и социальных преобразований в стране, - признал политик. - Но если мы быстро вступим в НАТО, – мы что, будем их активнее решать? Мы их и так должны решать, но если нет политической воли государства, мобилизации сил и желания для реформирования страны, разве НАТО нам в этом поможет?»

Литвин объяснил отношение своего блока так: “мы исходим из того, что сегодня не нужно кричать – когда нас примут в НАТО. Надо с ними работать и вырвать то, что будет полезно для страны”.

“Надо признать, НАТО демонстрирует заинтересованность в Украине потому, что они нас рассматривают как сдерживающий фактор относительно России. Следовательно, мы должны диктовать свои предложения. Например, давайте будем утилизировать твердое ракетное топливо в Павлограде. Ведь, когда мы сдали ядерные ракеты, нам гарантировали, что топливо будут утилизировать. Теперь же деньги нам не платят. И гарантировали нам безопасность именно те страны, которые сегодня являются членами НАТО. Почему мы не ставим вопрос именно в такой плоскости, а преданно смотрим в глаза и ожидаем, позволят ли лизнуть куда-то?

Не нужно сегодня лезть туда, куда нас не хотят принимать, вместо этого надо активно наращивать там свое присутствие. Наша позиция такова: хочешь, чтобы тебя полюбили, – демонстрируй свое безразличие. Потому что если ты все время показываешь, чего ты хочешь, тебя никуда не возьмут”, - резюмировал Литвин.

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