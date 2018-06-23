Донбасс без «особого статуса», тепла и соцвыплат

Совсем недавно части территорий Донецкой и Луганской областей, пригревшие на своих копанках и терриконах пророссийских сепаратистов и российских «неопознанных» «зеленых человечков», получили особый статус. Соответствующий законопроект, предусматривающий особый порядок самоуправления на этих территориях, вызвал шквал острых дискуссий. Возмущение «не особых» украинцев спровоцировало, в частности, расширение прав сепаратистов, так как части Донбасса в законе предлагалась специальная форма самоуправления с очень широкими полномочиями для «уникальных» местных «князьков», отличающаяся от всей страны. Более того, самим «князькам», которым позволялось отдельно влиять на работу местной прокуратуры, судов, милиции, предоставлялся специальный иммунитет.

Выборы в местные органы самоуправления были запланированы на 7 декабря. Но самопровозглашенные «лидеры» ДНР и ЛНР не стали дожидаться этих благ и хотя бы попытаться сделать вид, что готовы работать в украинском правовом поле. Свои «выборы» они провели в минувшее воскресенье, 2 ноября. Явку «избирателей» ДНР и ЛНР обеспечили дешевой распродажей овощей (добытых, видимо, из гуманитарной помощи) и обещаниями выдать социальные карточки, по которым, к примеру, Луганчанам, выдают питьевую воду. Грубо говоря, бандиты, засевшие в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, продемонстрировали остальной Украине, что никакой закон им не писан, а особый статус им не нужен, как и перемирие.

В ответ на такие действия Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен предложить новоизбранному парламенту отменить закон об особом статусе. Что будет дальше? Пойдет ли Украина в наступление, объявив на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях военное положение? Или мы продолжим легализировать террористов, садясь с ними за очередной стол переговоров? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Практически все эксперты сошлись во мнении, что главной причиной отмены особого статуса для отдельных территорий в Луганской и Донецкой областях стало систематическое нарушение сепаратистами ДНР и ЛНР Минских договоренностей. Так, по словам командира группы координации и взаимодействия Второго батальона специального назначения Национальной гвардии Украины, кандидата в народные депутаты («Самопомощь») Павла Кишкаря, предоставление особого статуса некоторым районам Донбасса лишь усугубило ситуацию с невыполнением террористами Минских соглашений и ни к чему хорошему, в результате, не привело. Поэтому, по его мнению, президент сделал правильно, инициируя отмену этого закона. Теперь дело за Верховной Радой, которая должна проголосовать. И кандидат в депутаты уверен, что голосов хватит. «Думаю, что не будет никаких проблем. Законы, которые не выполняются, должны быть отменены», - сказал он.

По мнению без пяти минут депутата, любые законы, которые принимаются украинским парламентом, должны отвечать реальности. «В данном случае этот закон полностью оторван от реальности. Если ты не контролируешь территории, ты не можешь писать для них закон. Это абсурд», - считает он.

В этой связи, Павел Кишкарь отметил, что не контролируемым украинскими властями территориям Донбасса нужно предоставить статус оккупированных территорий, как это, в свое время, было сделано в отношении Крыма. «Мы будем настаивать на этой инициативе, поскольку совпадает и характер захвата, и наличие Вооруженных сил РФ на этих территориях», - сказал Кишкар.

Частично с таким мнением согласен и народный депутат (УДАР), кандидат в народные депутаты (Блок Петра Порошенко) Егор Фирсов. «Сейчас очевидно, что та сторона, которая не желала идти на договоренности, даже при поддержке России, создавала провокации», - отметил Фирсов.

Поэтому, по его словам, отмена особого статуса для определенных районов Донбасса, является логичным решением. Более того, Егор Фирсов считает, что еще четыре месяца назад необходимо было отменить все социальные выплаты на неподконтрольных Украине территориях. Но этого не произошло, поскольку у правительства нет «дорожной карты», что делать с Донбассом. «Премьер Арсений Яценюк сделал это заявление только после выборов. Я думаю, что его надо было делать месяца четыре назад. Тем более, соцвыплаты на оккупированных территориях и так не происходили, потому что это просто невозможно», - сказал Фирсов.

По его мнению, не стоит обманываться самим и обманывать людей в таких вопросах. Власть должна честно общаться с украинцами и четко обозначать им существующие проблемы: «Нужно объяснить людям, что они могут приехать на контролируемую украинской властью территорию и получить эти выплаты».

В свою очередь, юрист, заместитель председателя Общественной комиссии по правам человека Станислав Батрин считает, что «не может быть никаких особых статусов в пределах Украины». «Мы должны вести единую политику, и не нужен никакой закон для урегулирования ситуации на этой территории... Этими законами мы только оправдываем, таким образом, ситуацию», - сказал юрист.

Что касается социальных выплат, по его мнению, власть должна разработать и воплотить их особый механизм, а не останавливать полностью. «Чтобы оно (решение правительства о прекращении соцвыплат на подконтрольных террористами территориях востока - УНИАН) привело к политическим дивидендам на той территории - это безосновательно... Но государство должно было бы не рубить сплеча, а создать определенные механизмы особенные для выплат», - считает он.

В целом же, по его мнению, новоизбранный парламент должен на законодательном уровне признать, что Россия осуществляет вооруженную агрессию в Украине. «Необходимо на весь мир принять постановление парламента о вооруженной агрессии России к Украине... Там четко должно быть определено со всеми деталями, доказательствами, чтобы это стало в дальнейшем базой для международных судебных разбирательств», - сказал Батрин.

С этим согласен и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, по словам которого, давно нужно называть вещи своими именами. «Я уверен, что война должна быть названа войной, но в какой форме нужно это делать - все-таки я не на той позиции, чтобы давать конкретные советы президенту или премьеру», - сказал Мельник.

Но, в любом случае, эксперт уверен, что власти необходимо вести диалог с обществом. В том числе, с людьми, которые находятся на территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР. «Даже вопрос о том, платить или не платить сепаратистам и подавать ли электроэнергию, если есть такое решение, то этот вопрос нужно объяснять людям, почему мы это делаем. Люди должны знать, что такое решение продиктовано национальными интересами Украины, а не чьими-то частными интересами», - сказал Мельник.

По его словам, сегодня ситуация на Востоке Украины остается абсолютно неопределенной. «Сигналы, которые идут с разных сторон, информация, могут давать основания для выводов, что активные боевые действия могут начаться через несколько часов. Также они могут начаться в последующие несколько дней. И также, это может быть просто шантаж Путина, который он успешно уже неоднократно применял», - сказал эксперт.

Он прогнозирует, что если с началом холодов не будет активной фазы эскалации, то, скорее всего, будет условное перемирие до весны следующего года.

УНИАН