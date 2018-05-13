Две трети опрошенных удивлены поступком Мороза

Большинство посетителей сайта УНИАН удивлены переходом Мороза в лагерь сине-белых и к коммунистам. Полное удивление выразила приблизительно треть респондентов, не столь “категорично” удивлены немногим меньше трети. И еще треть ожидали такого шага.

Вопрос на сайте был сформулирован следующим образом: “Удивил ли Вас поступок Мороза?” 33,9% сказали “да, это было очень неожиданно”; 27,% - “в целом да, хотя это можно было предвидеть”; 33,6% - “нет, этого и следовало ожидать”. “Иначе” думают 1,6%, собственный вариант предложили 3,65% опрошенных (вместе – 5,25%). Многие из посланных на сайт варианты содержат оскорбительные по отношению к Александру Морозу определения (их мы не будем цитировать).

Среди “умеренных” высказываний можно выделить следующие:

- одобрительные: “это было неожиданным, но единственно правильным решением”; “молодец!”; “”мы его поддерживаем”; “на это и была надежда”; “правильно сделал”; “ход конем”; “это нормально, это борьба”; “это поступок честного человека и порядочного политика”; “сильно сыграл”; “логично”; “все идет правильно”; “умница”; “поступок политика со здравым смыслом”;

- нейтрально-оправдательные: “к этому все шло”; “Мороз – хитрый жук”; “Мороз является Морозом”; “Морозу не нужно было идти в помаранчевую коалицию – там его кинули”; “в поступке Мороза виноваты Президент и НУ”; “это выбор из-за Пети”; “у него не было выхода”; “создание демократической коалиции шло так, чтобы вытолкнуть Мороза из дележа портфелей. Вот и вытолкнули”; “кто откажется от денег и нормальной пенсии”.

- осудительные: “предатель”; “лицемер”; “продано”; “измена”; “нет, потому что это политик-проститутка”; “политическая проститутка”; “у Мороза мания величия”; “знал, что Мороз подрабатывает на Окружной, но не думал, что так откровенно”; “бабло побеждает зло”; “от Мороза ждать последовательности не следует”; “это все равно, что футболист начал бить в собственные ворота”; “просто позор”; “все левые – проститутки”; “огорошил”; “если бы "Наша Украина" также присоединилась к этой коалиции, было бы лучше для всего народа”; “он обгадил всю страну”; “предавать могут лишь свои”.

В целом на украиноязычнойи русскоязычной версиях сайта по состоянию на 10 июля (16.00) ответили 2030 респондентов.