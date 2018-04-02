Мэр Киева задекларировал более 5 миллионов гривень дохода и 9 велосипедов

Мэр Киеве Виталий Кличко владеет прицеп-платформой Ironhorse, мотоциклом (мопедом) Fine Custom и девятью велосипедами.

Городской голова Киева Виталий Кличко задекларировал более 5 млн грн дохода за 2017 год, причем основной вид дохода – роялти.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на электронную декларацию чиновника за 2017 год.

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Согласно с электронной декларацией, роялти составил 4942422 грн, зарплата по основному месту работы – 186 668 грн, а также 212 грн – проценты от вклада в Укрсиббанке.

Мэр Киева получил в прошлом году подарок в неденежной форме стоимостью 11630 грн от Национального олимпийского комитета Украины.

В 2017 году Кличко занял третьим лицам около EUR 8,4 млн и почти $698 тыс. На счетах в банках он держит EUR 1014, более 130 тыс. грн (в разных банках), около $1300, а наличные средства составляют $18,1 тыс. и EUR 29, 5 тыс.

Мэр Киева задекларировал квартиру в столице общей площадью около 252 кв. м, в собственности его супруги Натальи Егоровой – дом на 785,5 кв. м и 2500 кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области.

У Кличко также имеется прицеп-платформа Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom и девять велосипедов.