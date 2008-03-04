В проекте ”Rе:Акция” на 5-м канале примут участие депутаты Стоян и Стецькив

Сегодня, 4 марта, в 19.15 на "5-м канале" в программе «Rе:Акция» примут участие народные депутаты Александр СТОЯН (Партия регионов) и Тарас СТЕЦЬКИВ (НУ-НС).

Также участниками программы будут эксперты Андрей ДОРОШЕНКО (Центр передовых правовых инициатив), Василий ЯБЛОНСКИЙ (Школа политической аналитики) и журналисты.

Тема сегодняшней программы: "Верховная Рада: 10 дней до роспуска?".

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