Депутаты Рады предлагают бороться со спамом с помощью больших штрафов

Спам определяется согласно законопроекту следующим образом: "массовая рассылка рекламных сообщений, на получение которых абоненты не дали согласия".

Депутаты Верховной Рады Константин Усов, Леонид Емец и Борислав Береза зарегистрировали законопроект №8186 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму».

Проект писался совместно с коллективом авторов и является «первым законопроектом от Фейсбука» - отмечает Константин Усов.

Спам определяется согласно законопроекту следующим образом: «массовая рассылка рекламных сообщений, на получение которых абоненты не дали согласия». Бизнесу и частным лицам запрещается рассылать спам, а операторам связи - принимать заказы на массовую рассылку, если заказчик не может доказать, что абоненты согласились получать сообщения. За умышленное распространение спама на спамеров и операторов сотовой связи будут накладываться штрафы от 500 до 1000 прожиточных минимумов (от 850 000 грн до 1,7 млн грн) или ограничение свободы до трех лет.

Один из авторов законопроекта Тарас Котов отмечает: «Операторы сотовой связи явно не заинтересованы в победе над спамом – каждый месяц они зарабатывают на этом большие деньги. Наш авторский коллектив (я, Андрей Ткаченко, Антон Ходза, Игорь Щедрин и Николь Борман) предложил законодательное решение: заказчикам массовых рассылок и операторам нужно будет подтверждать, что абоненты дали согласие на получение SMS. Штрафы, предусмотренные нашим законопроектом (до 1,7 млн гривен) достаточно существенны, чтобы операторы связи впервые озаботились пресечением спам-рассылок.

Публичное обсуждение проекта длилось четыре месяца, причем операторы молчали. Теперь законопроект будут разбирать на комитете по информатизации и связи ВРУ. Надеемся, что его поставят на голосование как можно скорее. Победить спам – такова народная воля».

Присоединился к инициативе и украинский онлайн-сервис Uklon – компания консультировала авторский коллектив законопроекта:

«Uklon присоединился к созданию законопроекта об SMS-спаме! В Верховную Раду подали проект закона, который положит край работе спамеров, которые раздражают всех нас навязчивой SMS-рекламой. Мы консультировались рабочую группу авторов законопроекта и очень рады, что борьба со спамом вышла на новый уровень и может наконец стать успешной.

С самого начала работы в Украине мы постоянно боролись с желанием партнеров использоваться номера наших клиентов в спам-рассылках. Мы убеждали, предпринимали действия, санкции, разрывали контракты – все было зря. Так мы пришли к выводу, что корень проблемы – в операторах, которые принимают заказы на массовую рассылку текстов без проверки, заказывали ли эти тексты сами пользователи. Принцип ответсвенности операторов за рассылку спама авторы вложили в основу законопроекта. Поэтому впервые есть шанс, что "он реально заработает".

Распространители спама в течение трех месяцев после вступления №8186 в силу, должны сообщить пользователям о подписке на рассылку и дать возможность от неё отказаться через гиперссылку и/или обратное сообщение отправителю со словом «Стоп».